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Вячеслав Караваев: не буду говорить, что никогда не перейду в "Спартак"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев опроверг информацию о том, что мог стать игроком "Спартака".

"Спартак"? Вообще никто не звонил. Я все это читал только в интернете. Может быть, какой-то интерес со стороны "Спартака" и был, но до официальных предложений дело не дошло.

Все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в "Спартак". Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения - от "Спартака" и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что - прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в "Спартак"?" - цитирует Караваева "Спорт-Экспресс".
Теги: Караваев Спартак
Сегодня, 21:29
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(0)
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ага, за идею laughing
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
бедный все ждёт предложения от Спартака.. подожди может ещё позовут))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
значит переговоры идут))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, Славик, ты же не Глушаков глупенький))))
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Не ты выбираешь команды, порой команды выбирают тебя...
Регистрация: 21.11.2016
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