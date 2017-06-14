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20:02
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Вячеслав Караваев: не буду говорить, что никогда не перейду в "Спартак"
Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев опроверг информацию о том, что мог стать игроком "Спартака".
"Спартак"? Вообще никто не звонил. Я все это читал только в интернете. Может быть, какой-то интерес со стороны "Спартака" и был, но до официальных предложений дело не дошло.
Все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в "Спартак". Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения - от "Спартака" и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что - прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в "Спартак"?" - цитирует Караваева "Спорт-Экспресс".
"Спартак"? Вообще никто не звонил. Я все это читал только в интернете. Может быть, какой-то интерес со стороны "Спартака" и был, но до официальных предложений дело не дошло.
Все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в "Спартак". Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения - от "Спартака" и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что - прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в "Спартак"?" - цитирует Караваева "Спорт-Экспресс".
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