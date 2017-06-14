Массимо Каррера: "Спартак" выиграл чемпионат, потому что стал одной семьёй

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, за счет чего "Спартак" стал чемпионом России в минувшем сезоне."Во-первых, это профессионализм. Ребята проявили себя настоящими бойцами и отдали все силы, чтобы выиграть. Второй момент — они с самого начала поверили в то, что я им говорил. Они не спорили, не задавали вопросов, а просто поверили и пошли за мной. И третье — у нас была невообразимая, совершенно дикая воля к победе, у нас было больше стимулов, чем у других. Думаю, мы победили во многом благодаря тому, что у нас было больше жажды победы, чем у всех остальных.Но главное — это то, что мы стали единой семьёй, каждый играл не только за себя, но и за другого. Тот, кто не попадал в состав из-за травмы или по каким-то другим причинам, болел за тех, кто играл. И это очень важный момент, который объединяет предыдущие три пункта. Мы выиграли чемпионат, потому что стали одной семьёй", — сказал тренер в фильме "Массимо Каррера".