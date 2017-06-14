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Массимо Каррера: "Спартак" выиграл чемпионат, потому что стал одной семьёй

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, за счет чего "Спартак" стал чемпионом России в минувшем сезоне.

"Во-первых, это профессионализм. Ребята проявили себя настоящими бойцами и отдали все силы, чтобы выиграть. Второй момент — они с самого начала поверили в то, что я им говорил. Они не спорили, не задавали вопросов, а просто поверили и пошли за мной. И третье — у нас была невообразимая, совершенно дикая воля к победе, у нас было больше стимулов, чем у других. Думаю, мы победили во многом благодаря тому, что у нас было больше жажды победы, чем у всех остальных.

Но главное — это то, что мы стали единой семьёй, каждый играл не только за себя, но и за другого. Тот, кто не попадал в состав из-за травмы или по каким-то другим причинам, болел за тех, кто играл. И это очень важный момент, который объединяет предыдущие три пункта. Мы выиграли чемпионат, потому что стали одной семьёй", — сказал тренер в фильме "Массимо Каррера".

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 22:07
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15
(5)
№15 Написал: ilovefootball (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Посмотрим на эту семью в будущем сезоне, вряд ли выше 5 места Спартак теперь поднимется. Слишком высоко уже скаканули, молодцы, повезло, пора успокоиться и просто играть в футбол.
Регистрация: 18.03.2013
№14 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот именно-семья))
и укомплектованная Команда
а вот трансферная политика 15 мильённых за месяц до старта чемпа не может не радовать))
возвращение 40-летней алкашни наводит на мысль , что лазурёвые контрацептивы с пафосом наeбнyтся со своим эзотерическим цирком в мягкое, как гавно, ложе пфл... blush


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№13 Написал: Арес (Вчера, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
де Зуев

Петухеев и как его называл Збагоев, "тренер Большого Театра" laughing Не вам свой хохотальник разевать - а то в него что-то засунут. Траорца ласнуть не желаете?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№12 Написал: Гастэряну (Вчера, 23:03) #
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де Зуев заложил основы этой семьи, его традиция живет и процветает
Регистрация: 25.02.2016
№11 Написал: Арес (Вчера, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Ну правильно,мы же не питерскиt наемники которым насрать на голубое шапито,главное чтобы на карту капало $

Денисов прийде, уважение забере. Айнене!


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: vlees1 (Вчера, 22:41) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну правильно,мы же не питерские наемники которым насрать на голубое шапито,главное чтобы на карту капало $
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 22:40) #
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ШВЕДСКОЙ СЕМЬЕЙ.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: vit (Вчера, 22:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
Цитата: vit
ну ты то по 117... к другой семье привык... весло то с дыркой было...)))

И отсидел в позе пьющей лошади - потому и за ЦКГ smile

)))) многостоночный ишак...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Арес (Вчера, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
ну ты то по 117... к другой семье привык... весло то с дыркой было...)))

И отсидел в позе пьющей лошади - потому и за ЦКГ smile


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№6 Написал: vit (Вчера, 22:35) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
всё с дыркой было и есть

правильно что сам определяешься....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 22:33) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vit
весло то с дыркой было...)))

у тебя всё с дыркой было smile и есть
Регистрация: 12.05.2017
№4 Написал: vit (Вчера, 22:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
хорошая такая италоНЕГРИТЯНСКАЯ спартаковская семья smile

пончик.. ну ты то по 117... к другой семье привык... весло то с дыркой было...)))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 22:30) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
хорошая такая италоНЕГРИТЯНСКАЯ спартаковская семья smile
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartachandrey
И мы надеемся,что в этом году все будет также!

Желание понятное, смелое, но согласится ли Федун ещё раз на такие траты?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Spartachandrey (Вчера, 22:09) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
И мы надеемся,что в этом году все будет также!
Регистрация: 12.06.2017
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