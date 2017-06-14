Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь нальчикского "Спартака" Антон Антипов тренируется на сборе ЦСКА

Сегодня днём группа игроков ЦСКА, не задействованных в матчах национальных сборных своих стран, прибыла в австрийский Бад-Тацмансдорф и начала работу в местном футбольном комплексе.

Сейчас в расположении команды находятся следующие футболисты: вратари Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Никита Чернов, полузащитники Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров и Дмитрий Ефремов, нападающие Витиньо, Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Также с командой работает голкипер Антон Антипов из нальчикского "Спартака".

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Антон Антипов?
Из "Медведей"?
Он же, вроде, нападающий...))


--------------------
За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.