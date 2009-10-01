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Артур Юсупов близок к переходу в "Ростов"

Полузащитник "Зенита" близок к переходу в "Ростов", информирует "Фонтанка".

Сообщается, что предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута, однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини временно наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в "Зенит" нападающего "Порту" Андре Силвы.
Теги: Юсупов Зенит Ростов Трансферы
Сегодня, 00:15
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№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ilovefootball
Я так понимаю, что Зенит покупает игроков дорого, а отдает их бесплатно?(у Ростова то денег нету)

между нами партнёрство налажено. Зенит всегда почти бесплатно отдавал не особо перспективных.
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Шило на мыло меняют,взяли Кузяева,а Юсупова отдают,не вижу принципиальной разницы между этими посредственными игроками...

Кузяев воспитанник свой - раз
Играет вперёд, а не мяч ближнему отдаёт или назад - два
Статистика получше Юсупова - три
Моложе Юсупова - четыре


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Шило на мыло меняют,взяли Кузяева,а Юсупова отдают,не вижу принципиальной разницы между этими посредственными игроками...
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Арес (Сегодня, 00:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Помариновали на лавке, превратили в говно - и выкинули. Ну, удачи в Ростове, когда-то в футбол играть же умел?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (4)

А какая связь? Тот нападающий, этот хав.
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Я так понимаю, что Зенит покупает игроков дорого, а отдает их бесплатно?(у Ростова то денег нету)
Регистрация: 18.03.2013
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