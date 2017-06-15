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Артем Дзюба: Ибрагимович в "Зените"? Я слышал, что Халк может вернуться - мне этого достаточно
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал сообщения о том, что форвард Златан Ибрагимович может перейти в питерский клуб.
- Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).
- Поверили в эту новость?
- Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и "Манчестер Юнайтед" не захочет терять такого игрока.
Его приход в "Зенит" стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).
"Спорт день за днем"
- Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).
- Поверили в эту новость?
- Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и "Манчестер Юнайтед" не захочет терять такого игрока.
Его приход в "Зенит" стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).
"Спорт день за днем"
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