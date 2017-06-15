Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Дзюба: Ибрагимович в "Зените"? Я слышал, что Халк может вернуться - мне этого достаточно

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал сообщения о том, что форвард Златан Ибрагимович может перейти в питерский клуб.

- Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).

- Поверили в эту новость?

- Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и "Манчестер Юнайтед" не захочет терять такого игрока.

Его приход в "Зенит" стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).

"Спорт день за днем"
Теги: Дзюба Ибрагимович Халк Зенит
Сегодня, 00:42
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ибра мечтает заполучить футболку Дзюбы...на всё готов ради этого


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.