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Михаил Прокопец: "Зенит"? Игорь Денисов связывает своё будущее с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов не ведет переговоров с другими клубами и намерен продолжать карьеру в московской команде, сообщил юрист игрока Михаил Прокопец. Ранее появилась информация, что 33-летний футболист может перейти в "Зенит" на правах аренды.

"Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником "Зенита", много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок "Локомотива" и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в "Локомотиве". Информация о том, что Игорь ведет переговоры с "Зенитом" и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности", - цитирует представителя Денисова ТАСС.
Теги: Прокопец Зенит Денисов Локомотив
Сегодня, 06:15
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