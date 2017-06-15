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Дмитрий Булыкин: работа с молодыми игроками станет одной из моих задач в "Локомотиве"

Работа по привлечению молодых футболистов в основной состав является одной из задач на посту советника президента "Локомотива" для Дмитрия Булыкина.

"Первостепенная задача - налаживание работы с нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос. Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь. И мы хотим, чтобы "Локомотив" тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей, помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом доверять им при включении их в основной состав, - цитирует Булыкина ТАСС.
Теги: Булыкин Локомотив
Сегодня, 06:36
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