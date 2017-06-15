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Дизайнер "Краснодара" сделал логотип московскому "Арарату"
Московский "Арарат" объявил о завершении конкурса среди болельщиков на лучший логотип.
Клуб получил более сотни вариантов эмблемы и экипировки из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и других стран. Единственным условием конкурса было выполнение логотипа в черно-желтых цветах, наличие льва и горы Арарат.
Победителем конкурса на лучшую эмблему стал дизайнер "Краснодара" Данила Волк. Он получил iPhone 7.
Клуб получил более сотни вариантов эмблемы и экипировки из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и других стран. Единственным условием конкурса было выполнение логотипа в черно-желтых цветах, наличие льва и горы Арарат.
Победителем конкурса на лучшую эмблему стал дизайнер "Краснодара" Данила Волк. Он получил iPhone 7.
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