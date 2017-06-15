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Дизайнер "Краснодара" сделал логотип московскому "Арарату"

Московский "Арарат" объявил о завершении конкурса среди болельщиков на лучший логотип.

Клуб получил более сотни вариантов эмблемы и экипировки из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и других стран. Единственным условием конкурса было выполнение логотипа в черно-желтых цветах, наличие льва и горы Арарат.

Победителем конкурса на лучшую эмблему стал дизайнер "Краснодара" Данила Волк. Он получил iPhone 7.

Дизайнер "Краснодара" сделал логотип московскому "Арарату"
Теги: Краснодар Арарат
Сегодня, 17:16
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21
(2)
№21 Написал: kigow (Сегодня, 18:42) #
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online

готовьтесь рисовать для нефтчи из питера, пахтакора из подмосковья, памира, кайрата, динамо из московско-питерского района
Регистрация: 16.05.2017
№20 Написал: Бриг (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: coban
Арарат в Турции.. в 30 км от армянской границы..
Хотя..насрать..

На фоне горы Арарат, которая находится в Турции, написано Москва, ни Ереван, ни Анкара,под надписью, опять же на фоне горы изображен лев..Если Вам не нравится прочтение московские львы с Арарата..Тогда араратские львы из Москвы..но львы ни в Турции ни,в Армении, ни в Московской области не водятся..в Москве ..разве что в зоопарке..
Регистрация: 21.11.2016
№19 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
grisha,
Хорош блажить..,вообще не об этом.
Я про логотип,а ты какую то херь и про какую то библию..


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№18 Написал: Арес (Сегодня, 18:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
grisha,
Свидомит с Библией - это что-то новенькое. А майн кампф куда девал? Проскакал?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№17 Написал: grisha (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Арарат в Турции.. в 30 км от армянской границы..
Хотя..насрать..

Вам и на Библию давно насрать - потому и обосраны уже сто лет
Регистрация: 19.04.2017
№16 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Московские львы с Арарата

Арарат в Турции.. в 30 км от армянской границы..
Хотя..насрать..


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№15 Написал: Арес (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РоТоРVoLgOgRaD
Питерский Спартак например

Есть такой


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№14 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:59) #
  • -3
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Македоняне из твери
Регистрация: 15.06.2017
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Московские львы с Арарата..наверное так эмблему можно расшифровать
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:58) #
  • -2
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Цитата: DROOZD
Московский Арарат smirk что можно придумать нелепее хз blush


Питерский Спартак например smirk
Регистрация: 15.06.2017
№11 Написал: Арес (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ара рад. Лучше бы 5 звездочек намалевали - и прикольно, и понятно, и кстати, довольно в тему. А лев - с какого бока? Где там в Армении львы ползают? Опять из грузинского зоопарка сбежали?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Арарат из Армении то еле видно..
Довольно хилый логотип, много деталей..на заборе не нарисуешь..


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№9 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Московский Арарат smirk что можно придумать нелепее хз blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:44) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нос у чурочьего льва маловат.
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:38) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Пивовед
А если прочитать Арарат(М) наоборот - получится ТарараМ



Именно этим и будут заниматься blush
Регистрация: 15.06.2017
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
..а коньяк?..АРАРАТ?..самое ТО..
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
чет како-то старый лев.. беззубый joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лев,горы, осталось лепешку из тандыра дорисовать и норм


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Skald (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (1)

Перерисовал то что было...
Регистрация: 28.03.2017
№2 Написал: olega74 москва (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
А если прочитать Арарат(М) наоборот - получится ТарараМ

)))))))))))))))))
Регистрация: 25.04.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А если прочитать Арарат(М) наоборот - получится ТарараМ


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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