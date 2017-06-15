"Оренбург" отправился на сбор в Сербию

"Оренбург" отправился в Сербию, где в пригороде Белграда Стара Пазова оренбуржцы пробудут до 29 июня.На сборы отправились футболисты, выступавшие за "Оренбург" в прошлом сезоне: Дмитрий Абакумов, Александр Руденко, Андрей Малых, Дмитрий Андреев, Сергей Бреев, Роман Воробьев, Игорь Коронов, Владимир Парняков. Из аренды вернулись и поехали на сборы Фарход Васиев, Артем Делькин и Дмитрий Чванов. На сборах к команде присоединятся Михал Дюриш и Денис Попович.Также на сборы отправились футболисты, выступавшие в молодежном первенстве в прошедшем сезоне: Алексей Кеняйкин, Вадим Билюков, Денис Кайков, Сергей Митренко, Динар Хайбуллин, Дмитрий Рудаков, Денис Макаров, Михаил Кукушкин.Помимо перечисленных футболистов на сборы отправились потенциальные новички, которые будут находиться на просмотре.