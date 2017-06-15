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"Оренбург" отправился на сбор в Сербию
"Оренбург" отправился в Сербию, где в пригороде Белграда Стара Пазова оренбуржцы пробудут до 29 июня.
На сборы отправились футболисты, выступавшие за "Оренбург" в прошлом сезоне: Дмитрий Абакумов, Александр Руденко, Андрей Малых, Дмитрий Андреев, Сергей Бреев, Роман Воробьев, Игорь Коронов, Владимир Парняков. Из аренды вернулись и поехали на сборы Фарход Васиев, Артем Делькин и Дмитрий Чванов. На сборах к команде присоединятся Михал Дюриш и Денис Попович.
Также на сборы отправились футболисты, выступавшие в молодежном первенстве в прошедшем сезоне: Алексей Кеняйкин, Вадим Билюков, Денис Кайков, Сергей Митренко, Динар Хайбуллин, Дмитрий Рудаков, Денис Макаров, Михаил Кукушкин.
Помимо перечисленных футболистов на сборы отправились потенциальные новички, которые будут находиться на просмотре.
ФК "Оренбург"
На сборы отправились футболисты, выступавшие за "Оренбург" в прошлом сезоне: Дмитрий Абакумов, Александр Руденко, Андрей Малых, Дмитрий Андреев, Сергей Бреев, Роман Воробьев, Игорь Коронов, Владимир Парняков. Из аренды вернулись и поехали на сборы Фарход Васиев, Артем Делькин и Дмитрий Чванов. На сборах к команде присоединятся Михал Дюриш и Денис Попович.
Также на сборы отправились футболисты, выступавшие в молодежном первенстве в прошедшем сезоне: Алексей Кеняйкин, Вадим Билюков, Денис Кайков, Сергей Митренко, Динар Хайбуллин, Дмитрий Рудаков, Денис Макаров, Михаил Кукушкин.
Помимо перечисленных футболистов на сборы отправились потенциальные новички, которые будут находиться на просмотре.
ФК "Оренбург"
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