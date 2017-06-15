Опрос:

Новости партнеров

Контракт adidas с РФС не будет продлен после 2018 года

Компания adidas не будет продлевать контракт с Российским футбольным союзом, который истекает в 2018 году, сообщает "Чемпионат.сом".

РФС начал сотрудничество с немецкой компанией в 2008 году после чемпионата Европы. Тогда контракт между сторонами был заключён на 10 лет.
Сегодня, 19:04
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
АДИДАСу стыдно,что в их экипировке играют последние контрацептивы спустя рукава...

Акинфеев, васин, головин ?


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
АДИДАСу стыдно,что в их экипировке играют последние контрацептивы спустя рукава...
Регистрация: 30.10.2011
№3 Написал: Виталий Поготов (Сегодня, 19:37) #
  • -3
  •  (3)

Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 15.06.2017
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Фабрика "Большевичка" радостно потирает руки...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:11) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто носит фирму адидас ..тот настоящий цкг.. joy

короче найк рулит


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.