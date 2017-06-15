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Контракт adidas с РФС не будет продлен после 2018 года
Компания adidas не будет продлевать контракт с Российским футбольным союзом, который истекает в 2018 году, сообщает "Чемпионат.сом".
РФС начал сотрудничество с немецкой компанией в 2008 году после чемпионата Европы. Тогда контракт между сторонами был заключён на 10 лет.
РФС начал сотрудничество с немецкой компанией в 2008 году после чемпионата Европы. Тогда контракт между сторонами был заключён на 10 лет.
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