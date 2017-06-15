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Данни: хотел закончить карьеру в "Зените", но это футбол

Бывший полузащитник "Зенита" Мигел Данни на встрече с болельщиками прокомментировал свой уход из петербургской команды, цвета которой он защищал с 2008 года.

"Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает. Я очень рад, что нахожусь рядом с вами, с болельщиками. Спасибо вам за сумасшедшую поддержку. Я очень счастлив, потому что те 12 лет, которые я провёл в России, были полны положительных эмоций. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями.

Петербургские болельщики навсегда останутся в моём сердце. Очень надеюсь, что вы будете меня поддерживать и в той стране, в которой я дальше буду играть. Всегда буду помнить о вас сердцем. Большое всем спасибо", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 19:21
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11
(3)
№11 Написал: Tehlus (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Странно как обращаются с иконами клуба не по людски. Чем всякий сброд набирать лучше бы Данни оставили, не помешал бы даже если на 20-30 минут выпускать...
Регистрация: 28.05.2017
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
мало ли чо он хотел.бомжи вон из волгаря кого-то себе присмотрели.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:45) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: Пивовед
В Зените Данни проводили-

Провожали Тишу в спартаке
даже шмотки с базы не отдали
Говорят - звездуй Андрюх скорей
Пока звездюлей тебе не дали laughing


Санюшка, ты переквалифицируешься в Подсасанюшку Бомжовскую?

Санюшка, как тебе новость, что Гинер не уверен, будут ли усиления в цска перед квалификацией ЛЧ?

Готов ли ты к обсёру в бойне с очередным Виборгом ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:40) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
В Зените Данни проводили-

Провожали Тишу в спартаке
даже шмотки с базы не отдали
Говорят - звездуй Андрюх скорей
Пока звездюлей тебе не дали laughing
Регистрация: 12.05.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
как-то по зентовски поступили..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот если бы Данни надо было выкупать у другого клуба, Фурсенко узлом бы завязался, влез в долги, а Данни бы выкупил!
А так неинтересно, отката никакого!
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Виталий Поготов (Сегодня, 19:35) #
  • -4
  •  (4)

Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 15.06.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Зените Данни проводили-
Пинком под жопу наградили.
Адвокаату- Бентли,
Мигелю Данни- Пендли.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: vit (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
жаль... позитивный человек... и работяга...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
удачи Мигель. спасибо за все!
Несмотря на все травмы и возраст, Данни был лучший весной в составе Зенита. Считаю глупостью добровольно отпустить такого игрока. да еще и полностью уже своего игрока!
Мне кажется Данни и в 40 лет будет полезнее Кокорина или Юсупова на поле.
Регистрация: 25.12.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ибаные фурсинки-сасании rage
Спасибо, Мигель, за всё...удачи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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