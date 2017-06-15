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Данни: хотел закончить карьеру в "Зените", но это футбол
Бывший полузащитник "Зенита" Мигел Данни на встрече с болельщиками прокомментировал свой уход из петербургской команды, цвета которой он защищал с 2008 года.
"Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает. Я очень рад, что нахожусь рядом с вами, с болельщиками. Спасибо вам за сумасшедшую поддержку. Я очень счастлив, потому что те 12 лет, которые я провёл в России, были полны положительных эмоций. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями.
Петербургские болельщики навсегда останутся в моём сердце. Очень надеюсь, что вы будете меня поддерживать и в той стране, в которой я дальше буду играть. Всегда буду помнить о вас сердцем. Большое всем спасибо", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
"Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает. Я очень рад, что нахожусь рядом с вами, с болельщиками. Спасибо вам за сумасшедшую поддержку. Я очень счастлив, потому что те 12 лет, которые я провёл в России, были полны положительных эмоций. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями.
Петербургские болельщики навсегда останутся в моём сердце. Очень надеюсь, что вы будете меня поддерживать и в той стране, в которой я дальше буду играть. Всегда буду помнить о вас сердцем. Большое всем спасибо", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
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