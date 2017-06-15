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В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади

На Манежной площади в Санкт-Петербурге, где сегодня болельщики "Зенита" проводят прощальную встречу с бывшим нападающим команды Мигелем Данни, был открыт бюст португальского футболиста, сообщает "Чемпионат.сом".

Данни перешёл в "Зенит" из московского "Динамо" в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.

В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 19:54
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№9 Написал: tuner (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пора вводить лимит на бюсты иностранным футболистам. Или поставить бюст Кокорина на родине Данни. Причём за деньги самого Кокорина.
Регистрация: 29.08.2015
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На позиции дани вот этот бюст будет играть?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Ваял бюст походу тот же тип,что и бюст Рональду - такое же портретное сходство. laughing

для него все португальцы на одно лицо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ваял бюст походу тот же тип,что и бюст Рональду - такое же портретное сходство. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слышь, ты, Церетели, если ты мне такой же камин сваял, как ванну... Я тебя в ванной не утопил, я тебя в камине точно сожгу!(к.ф Жмурки)
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Арес (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Скажите людям,фотографирующим открытие бюста Данни, что бюст Данни стоИт у них за спиной.

В Питере, наверное, много спида. Ибо все делают через жопу.


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Судя по памятнику, контракт с Данни не стали продлевать, чтоб он не замутил новую революцию в Питере в октябре. grinning

Да , в Питере какой памятник ни сваяют, всё равно получается Ленин.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: borlas (Сегодня, 20:01) #
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Судя по памятнику, контракт с Данни не стали продлевать, чтоб он не замутил новую революцию в Питере в октябре. grinning
Регистрация: 22.07.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скажите людям,фотографирующим открытие бюста Данни, что бюст Данни стоИт у них за спиной.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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