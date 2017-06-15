Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций (7)
Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций (7)
14:55
Александр Кержаков: это грустно звучит, но сборная России - не фаворит Кубка конфедераций (14)
Александр Кержаков: это грустно звучит, но сборная России - не фаворит Кубка конфедераций (14)
11:59
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (3)
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (3)
В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади
На Манежной площади в Санкт-Петербурге, где сегодня болельщики "Зенита" проводят прощальную встречу с бывшим нападающим команды Мигелем Данни, был открыт бюст португальского футболиста, сообщает "Чемпионат.сом".
Данни перешёл в "Зенит" из московского "Динамо" в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.
Данни перешёл в "Зенит" из московского "Динамо" в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.