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Массимо Каррера: не позволю футболистам "Спартака" расслабиться
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что сейчас команде пришло время думать о будущем и достижении новых высот.
"Что касается минувшего сезона, то для меня это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли её. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это всё в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы "Спартак" повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьёзно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.
Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведём матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: "Я не согласен, я пас". Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.
Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском", — сказал Каррера в эфире программы "Все на Матч!".
"Чемпионат.сом"
"Что касается минувшего сезона, то для меня это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли её. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это всё в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы "Спартак" повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьёзно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.
Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведём матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: "Я не согласен, я пас". Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.
Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском", — сказал Каррера в эфире программы "Все на Матч!".
"Чемпионат.сом"
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