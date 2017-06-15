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Массимо Каррера: не позволю футболистам "Спартака" расслабиться

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что сейчас команде пришло время думать о будущем и достижении новых высот.

"Что касается минувшего сезона, то для меня это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли её. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это всё в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы "Спартак" повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьёзно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.

Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведём матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: "Я не согласен, я пас". Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.

Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском", — сказал Каррера в эфире программы "Все на Матч!".

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:01
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(4)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
не дам расслабиться

Смелое желание в отношении разнузданной толпы, почувствовавшей себя великими после прошедшего сезона. Тут впору говорить, не расслабиться, а опустить свой колхоз на грешную землю.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
хихи..а кто его спрашивать будет?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: vit (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
по тише

как с ка жешь.... ви-тя....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 21:49) #
  • +1
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Все верно, Массимо. Футболист, как
альпинист. Девиз один - ВЕРШИНА!!!
Не получается? В этом случае вспомни
Высоцкого - Меняй коньки на санки...
Регистрация: 31.12.2015
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
online

НЕ сказал бы, что он сильный тренер
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
дык никто не даст свиньям расслабляться...будут ипать в хвосты и пятаки!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ага, да-да. Конечно. Захотят и тебя всякие Глушаковы сольют. Так, что по тише ты с этим.
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:17) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вылитый Еропкин !!
Не позволю !
Вы меня ишо не знает, но вы меня скоро узнаете !!!
Еропкин сказал, значит, ВСЁ !!! (с)
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 21:13) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Мы все с тобой брат!
Регистрация: 29.05.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 21:12) #
  • -14
  •  (16)

Не верю как сказал бы..... что то какие то обещания на будущее не дам не позволю заставлю авансы владельцу клуба сомнительно все.
Регистрация: 30.06.2016
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