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Сергей Анохин: странно, что Газзаев задаёт такие детские вопросы

Генеральный директор Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал высказывание депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева.

Ранее Газзаев, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, пожаловался на целеполагание Российского футбольного союза, которое настаивает на популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной команды.

"Обращение Газзаева в адрес Путина? Я очень удивлён, что именно он задавал такие вопросы, потому что я отношусь к нему достаточно серьёзно. Странно, что он задаёт такие детские вопросы. Мы адекватные люди, и относимся к результатам сборной адекватно. Считаю, что сборная России скоро будет в топ-десятке мирового футбола.

Газзаев высказался не очень хорошо в адрес всего российского футбола. Повторюсь, нельзя никому так говорить всей футбольной общественности. Все видят, что перемены происходят - с финансовой точки зрения, с точки зрения результатов национальной сборной. Не стоит обращать внимания на эти уколы", - цитирует Анохина "Спорт FM".
Теги: Анохин Газзаев Путин
Сегодня, 22:21
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