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Сергей Силкин: иностранцам в сборной России нечего делать

Бывший игрок и тренер московского "Динамо" Сергей Силкин заявил, что натурализованные игроки не должны выступать за сборную России.

"Россияне выступят на турнире без ряда лидеров — Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Артема Дзюбы, Романа Зобнина. Станет ли это оправданием в случае неудачи? Нет. В каждой команде есть потери. Нет ни одной сборной, где все игроки были бы собраны вместе и никто не был травмирован. Надо выходить на поле тем составом, который есть, или тогда вообще не выходить. Думаю, что для появившихся в составе игроков это отличный шанс зарекомендовать себя.

Что касается Фернандеса, еще большой вопрос, насколько это опытный игрок и вообще нужен ли он сборной. Я считаю, что иностранцам в сборной России нечего делать", - цитирует Силкина "Газета.ру".
Теги: Силкин Сборная России
Вчера, 22:42
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№2 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:40) #
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кури пыску
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:51) #
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«Зенит»
жирный плюс
Регистрация: 31.05.2016
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