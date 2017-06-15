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СМИ: Александр Кокорин женился

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин женился, сообщает life.ru.

Сообщается, что Кокорин расписался со своей давней подругой Дарьей Валитовой, которая на днях родила ему сына.
Теги: Кокорин
Вчера, 23:30
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(1)
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Может быть образумится после женитьбы. вон радулову Женитьба помогла в карьере.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:51) #
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  •  (2)

всё окей вышел замуж, горькоо kissing_heart
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:44) #
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Если это не вброс....желаю Саше счастья и конечно его супруге.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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