СМИ: Александр Кокорин женился

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин женился, сообщает life.ru.
Сообщается, что Кокорин расписался со своей давней подругой Дарьей Валитовой, которая на днях родила ему сына.
Сообщается, что Кокорин расписался со своей давней подругой Дарьей Валитовой, которая на днях родила ему сына.
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