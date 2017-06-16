Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Шляхтин: будущее Таранова в "Крыльях Советов" решится до конца недели

"Крылья Советов" предложили новый контракт полузащитнику Ивану Таранову, игрок даст ответ до конца недели, сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Действующее соглашение 30-летнего Таранова с "Крыльями Советов" рассчитано до 30 июня.

"Таранов должен принять решение до конца недели. Мы ему предложение сделали, он думает", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин Крылья Советов
Сегодня, 00:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.