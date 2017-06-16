Григорий Морозов покинул предсезонный сбор "Динамо" для защиты диплома

Подходит к концу болгарский сбор московского "Динамо". Впереди контрольный матч с клубом второго болгарского дивизиона "Черноморец" (Балчик), который пройдет в пятницу, 16 июня.Динамовцы тренируются в Балчике, поэтому поле, на котором пройдет игра, им отлично знакомо, передаёт официальный сайт клуба. Готовность у футболистов пока далека от стопроцентной, нагрузки будут дозироваться. Те же вратари должны сыграть по 30 минут.Вообще же в матче примут участие все игроки, находящиеся на сборе, кроме занимающихся индивидуально Рыкова и А. Терехова. Не выйдет на поле Морозов, он в четверг улетел из Болгарии по уважительной причине – ему надо защищать диплом в ВУЗе.