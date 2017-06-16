Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Григорий Морозов покинул предсезонный сбор "Динамо" для защиты диплома

Подходит к концу болгарский сбор московского "Динамо". Впереди контрольный матч с клубом второго болгарского дивизиона "Черноморец" (Балчик), который пройдет в пятницу, 16 июня.

Динамовцы тренируются в Балчике, поэтому поле, на котором пройдет игра, им отлично знакомо, передаёт официальный сайт клуба. Готовность у футболистов пока далека от стопроцентной, нагрузки будут дозироваться. Те же вратари должны сыграть по 30 минут.

Вообще же в матче примут участие все игроки, находящиеся на сборе, кроме занимающихся индивидуально Рыкова и А. Терехова. Не выйдет на поле Морозов, он в четверг улетел из Болгарии по уважительной причине – ему надо защищать диплом в ВУЗе.

ФК "Динамо"
Теги: Морозов Динамо
Сегодня, 05:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.