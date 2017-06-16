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Геннадий Орлов: Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум!
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферную кампанию "Зенита" в летнее трансферное окно.
- Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?
– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!
- Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?
– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на "Зенит" с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.
- Нобоа?
– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.
- Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?
– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.
"Спорт-Экспресс"
- Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?
– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!
- Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?
– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на "Зенит" с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.
- Нобоа?
– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.
- Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?
– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.
"Спорт-Экспресс"
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