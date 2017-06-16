Геннадий Орлов: Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум!

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферную кампанию "Зенита" в летнее трансферное окно.– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на "Зенит" с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.