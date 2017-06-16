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Геннадий Орлов: Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум!

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферную кампанию "Зенита" в летнее трансферное окно.

- Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?

– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!

- Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?

– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на "Зенит" с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.

- Нобоа?

– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.

- Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Нобоа Глушаков Зенит
Сегодня, 19:22
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18
(5)
№18 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Карасик
Цитата: vlees1
Зачем вообще публиковать интервью этого лицемера?

Путин со своей шайкой ещё большие лицемеры и лжецы. Однако ж, и публикуют и в каждом сраном закуточке об этом пишут)

Зачем сравнивать пуй с пальцем ,ДЯДЯ ГЕНА БЫСТРО ПЕРЕОБУВАЕТСЯ ,ВОТ УСЛЫШИШЬ ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЕСЛИ У НОБОА НЕ ПОЛУЧИТСЯ (СЕКОНД ХЕНД) И СКОЛЬКО ГРЯЗИ ВЫЛЬЕТ НА МАНЧИНИ ,ЭТО ГНИЛОЙ ЧЕЛОВЕК.
Регистрация: 8.05.2016
№17 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Г.С.О.!!! Может хватит делать из себя клоуна? Или мало того, что Витцель у Орлова замедлял атаки- зато сейчас другие так "зажигают", что центр до сих пор проседает, у Лодыгина, видите ли, школы нет- а у других есть, только толку мало, или Аршавин, который, несомненно, лучший игрок десятилетия, но ему уже- 36 лет, и другие такие же "перлы", которые молодые умы на полном серьёзе берут в голову. Нобоа не подошёл ПАОК, не стали с ним заключать контракт, а Зениту..., ну да ладно, забьёт парочку со штрафных, выдаст несколько голевых передач- и на том спасибо. А так он обычный игрок среднеевропейского уровня, каких хватает в команде, и все они не для больших дел. Да, а Глушаков, конечно, ничем не лучше.
Регистрация: 13.11.2009
№16 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх,Гена,ничему тебя жизнь не учит.Надо ДУМАТЬ,прежде чем хрень нести.Нобоа хороший игрок,никто не спорит,но что он,как минимум,не хуже Глушака......Бред
Регистрация: 12.06.2017
№15 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Зачем вообще публиковать интервью этого лицемера?

Путин со своей шайкой ещё большие лицемеры и лжецы. Однако ж, и публикуют и в каждом сраном закуточке об этом пишут)
Регистрация: 25.05.2013
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А как максимум моложе smiley
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:18) #
  • -2
  •  (2)
online

В каком-то смысле хуже.Дениска-дурачок умеет языком херню нести.
Регистрация: 24.11.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
..........не хуже глушакова......
потому что...
......говорит по-русски, но гораздо меньше........


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 20:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Манчини разберется кто есть ху....
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (9)
online

юморист
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: Арес (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
Вот одно но,. дороговатые клоуны получаются!

Уболтал, языкастый. Поставим вместо них Плеснинга и Хитрого гЛИСта... Маразм тот же, а работать будут за еду. Они там все - одним дерьмом мазаны, кого не возьми.
В перерывах Буланов песни ныть будет smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: vlees1
Зачем вообще публиковать интервью этого лицемера?

так больше ничего нету, хоть так времю провести smile
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гене надо в дуете с Луческу выступать, получилась бы просто ацкая ржака! Один ноет, несёт ахинею и плачет, второй оптимистично порет чушь и улыбается! И всем смешно и все ржут и все счастливы!!! Вот одно но,. дороговатые клоуны получаются!
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +2
  •  (8)
online

Вот и чудно. Больше вам Нобоов - лучших и разных.

Манчини ,интересно , тоже нырнет в этот маразм, как в выгрeбную яму? Тоже заверещит про заговоры, московских и пятнашки? Так же через пять туров возьмет в привычку начинать все свои интервью - "А вот Спартак.. (у Спартака, для Спартака, без Спартака и все такое)?
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
А вот ему - точно, все хуже... И хуже... И ниже, и гаже, как Егор пел...
Вот гляжу на бомжей... Потом на Генку... Потом вновь на бомжей... И понимаю - вот она! Кулюторная станица! Во весь рост! Северо-запахи кастрюлеголовые...

вас не заипало напевание этой красно-белой сектантской мантры про Зенит??? Раньше на это как на стёб смотрели, теперь как на отождествлённых дегенератов как по уму так и по ориентирам. Не надоело ребята??
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем вообще публиковать интервью этого лицемера?После истории с матч тв с этим старым глором все стало окончательно ясно.)
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Арес (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот ему - точно, все хуже... И хуже... И ниже, и гаже, как Егор пел...
Вот гляжу на бомжей... Потом на Генку... Потом вновь на бомжей... И понимаю - вот она! Кулюторная станица! Во весь рост! Северо-запахи кастрюлеголовые...


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (5)

Обана!
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (8)
online

- Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.


Геша как-то не договорил, что, "а как максимум - даже лучше Глушакова!" laughing

Стареет, Орлов...
Нет уже того "партиотическо-зенитовского
" запала.
Раньше бы без всяких "как минимум" Нобоа вознёс.
Регистрация: 6.08.2008
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