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Федор Смолов: зимой сильно расстроился, что не получилось перейти в "Боруссию"

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов признался, что был сильно расстроен из-за того, что его переход в дортмундскую "Боруссию" не состоялся.

"Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в "Боруссию", всё трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн евро в год, плюс было официальное предложение "Краснодару". И они, скорее всего, договорились бы, так как в моём контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.

Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Саша Кержаков: "Ну что там у тебя?" Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Смолов Краснодар Боруссия Д
Сегодня, 20:04
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№6 Написал: Hitman (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с Галицким ты никогда не перейдешь в хороший клуб,т.к он не одного игрока выгодно не продал,тебе просто парят репу)
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Алания»
Зря от китайского предложения отказался, таких денег в жизни больше не заработаешь, а жизнь в России всё дороже и дороже... wink
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (4)

борзый слишком ....в европе одного ибры хватает...
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 20:20) #
  • -3
  •  (5)

Больше и не позовут
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пересидел год-полгода в Краснодаре Смол
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:12) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Желаю сверкнуть и не погаснуть!
Регистрация: 17.05.2016
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