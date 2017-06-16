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Федор Смолов: зимой сильно расстроился, что не получилось перейти в "Боруссию"
Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов признался, что был сильно расстроен из-за того, что его переход в дортмундскую "Боруссию" не состоялся.
"Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в "Боруссию", всё трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн евро в год, плюс было официальное предложение "Краснодару". И они, скорее всего, договорились бы, так как в моём контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.
Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Саша Кержаков: "Ну что там у тебя?" Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
"Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в "Боруссию", всё трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн евро в год, плюс было официальное предложение "Краснодару". И они, скорее всего, договорились бы, так как в моём контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.
Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Саша Кержаков: "Ну что там у тебя?" Ответил, что пока тишина и я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача – достойно выступить на Кубке конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
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