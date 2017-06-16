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Федор Смолов: никогда не скажу "мы г**но" ни про сборную, ни про себя, ни про тренеров

Нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, что нужно сделать на Кубке конфедераций, чтобы не "обделаться", как говорил прежний наставник национальной команды Леонид Слуцкий после Евро-2016.

"В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме "мы г**но" я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнёров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: "Всё это было не зря", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 20:25
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6
(4)
№6 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Арес
на РуФу ввести новую строчку - "Болеет за: говно"

голосую за ето! мне ето надо!! я за говно болею!!!!!!


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Регистрация: 1.03.2010
№5 Написал: Арес (Сегодня, 20:38) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так ты и не говно. Говно в Халл-Сити и в голубом пуле laughing Вообще надо для запитерастов и ешаков на РуФу ввести новую строчку - "Болеет за: говно" smile Причем без кавычек


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:37) #
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  •  (3)

Ты не скажешь, про тебя скажут...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 20:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
я ето могу сказать за тебя!


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
так мог сказать только еврей перебежчик,который Родину продал за фунты Абрама и пакет макдака smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не самокритичен - это плохо, толку не будет
Регистрация: 19.04.2017
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