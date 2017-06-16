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Федор Смолов: никогда не скажу "мы г**но" ни про сборную, ни про себя, ни про тренеров
Нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, что нужно сделать на Кубке конфедераций, чтобы не "обделаться", как говорил прежний наставник национальной команды Леонид Слуцкий после Евро-2016.
"В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме "мы г**но" я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнёров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: "Всё это было не зря", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
"В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме "мы г**но" я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнёров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: "Всё это было не зря", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
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