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Федор Смолов: с ребятами из "Спартака" я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал слова владельца клуба Сергея Галицкого о том, что тот готов отпустить форварда, но только не в "Спартак".

"Обсуждали этот вопрос с Галицким. Зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из "Спартака" я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе. "Спартак" или "Боруссия"? Не хочу отвечать на этот вопрос", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Смолов Спартак Краснодар
Сегодня, 21:23
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(4)
№16 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
спартак

Смолову надо подождать годик, ведь у этого колхоза второй сезон может сложиться крайне плачевно.
Вообще, когда есть другие предложения, спартак выбирают в последнюю очередь.

Цитата: cerberspb
ехал бы ты Федя лучше за бугор!

Вот вы говном исходите - пидерская братия. Чувствуете, что с таким говном и будете играть в следующем сезоне. Даже халявное бабло не помогает. Один трёп. Так , что уготована вам судьба прошлой вашей жизни . С таким составом ни о какой ЛЧ, мечтать , да и только...
Регистрация: 10.01.2014
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:25) #
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Цитата: Хитрый Лис
может и Коку к себе возьмете?


Цитата: Арес
Говну место в сортире. Самый большой сортир в Европе где?

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Синдром второго сезона для таких несформировавшихся команд, да еще с неустойчивой психикой, усугублённой нечеловеческим самомнением и самоуверенностью, подкосило многие команды, Сколько клубов из разового успеха делали далеко идущие выводы, а на деле, их ожидал полный провал. Спортак не то что входит, прописался в категории таких команд.

Понятно желание Фёдора попробовать себя в ЛЧ, прочувствовать атмосферу этого футбольного праздника...но он не может не знать как жидко обсирается спортаг на европейских турнирах, как сливает матчи и тренеров.
Не думаю, что Смолов так наивен, чтобы повестись на хрюкающие призывы такой серой никчёмности как Глушаков и Самедов...
За границу Феде надо ехать.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
спартак

Смолову надо подождать годик, ведь у этого колхоза второй сезон может сложиться крайне плачевно. История спартака показывает, что они не умеют делать выводы из ошибок, и могут оказаться на привычной для себя середине таблицы. Синдром второго сезона для таких несформировавшихся команд, да еще с неустойчивой психикой, усугублённой нечеловеческим самомнением и самоуверенностью, подкосило многие команды, Сколько клубов из разового успеха делали далеко идущие выводы, а на деле, их ожидал полный провал. Спортак не то что входит, прописался в категории таких команд.
Смолову также надо учесть всю взбалмашность и капризность свинячей торсиды, где от любви до ненавести один шаг,- сегодня ты кумир, и тебя на руках носят, завтра с говном смешают, если что пойдёт не так. Чтобы сделать такой серьёзный шаг, ради команды, у которой стадо дремучих пещерных болельщиков, это немаловажный факт. Просто когда-нибудь встанет вопрос: и для этого быдла я играю???
Вообще, когда есть другие предложения, спартак выбирают в последнюю очередь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Арес (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
может и Коку к себе возьмете?

Говну место в сортире. Самый большой сортир в Европе где? Вот и говна в тех же краях больше всего. Аж 15 миллионов один говнюк насчитал недавно


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№11 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
ехал бы ты Федя лучше за бугор!
Регистрация: 10.07.2009
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
ну да, у вас уже полкоманды бывших мусоров.

Юсупов, Кокорин, Жирков. Еще совсем недавно Данни, Соловьев.
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:48) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Ай Федя ай красава! Мифическая боррусия и родной Спартак Московский)

ну да, у вас уже полкоманды бывших мусоров...может и Коку к себе возьмете?
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какого муя "только не в Спартак"??? К ишакам и тупорылым можно, штоле???
Регистрация: 11.06.2016
№7 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот кого-кого, а его в "спартак" неплохо было бы
Регистрация: 12.06.2017
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:39) #
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Цитата: SHIGA
Ай Федя ай красава! Мифическая боррусия и родной Спартак Московский))

Ситуация прям как с Самедовым будет !
Но лучше пускай сойдутся на сумме
А сколько отступные у него ?

Чем эти ситуации с Самедовым похожи ?)
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:37) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Чувак явно хочет к нам smile
Галицкого очень уважаю, но вредный, сцуко smile
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ай Федя ай красава! Мифическая боррусия и родной Спартак Московский))

Ситуация прям как с Самедовым будет !
Но лучше пускай сойдутся на сумме
А сколько отступные у него ?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо Федя, надо (с)
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы не хотелось, но Феде лучше ехать за бугор.....
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (9)

Федя не против и это уже полдела)
Регистрация: 21.12.2016
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