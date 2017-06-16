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Федор Смолов: с ребятами из "Спартака" я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал слова владельца клуба Сергея Галицкого о том, что тот готов отпустить форварда, но только не в "Спартак".
"Обсуждали этот вопрос с Галицким. Зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из "Спартака" я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе. "Спартак" или "Боруссия"? Не хочу отвечать на этот вопрос", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
"Обсуждали этот вопрос с Галицким. Зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из "Спартака" я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе. "Спартак" или "Боруссия"? Не хочу отвечать на этот вопрос", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
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