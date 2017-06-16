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Федор Смолов: "Краснодар" станет топ-клубом, когда усилит состав и тренерский штаб

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов поделился мнением о том, чего не хватает "быкам" для того, чтобы стать топ-клубом.

"Клубу нужно расти и соответствовать своей растущей популярности по всей стране. Нужно укреплять состав, покупать сильных футболистов, усиливать тренерский штаб. Оставить Смолова? Я об это не говорю, потому что у меня контракт ещё на четыре года", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 22:09
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Голеодор
игрок об усилении тренерского штаба заявляет...

в отличии от сборной, Федя по сути заявил, что Краснодар - гавно, кроме самого себя любимого конечно smile
ФЕДОР СМОЛОВ: НИКОГДА НЕ СКАЖУ "МЫ Г**НО" НИ ПРО СБОРНУЮ, НИ ПРО СЕБЯ, НИ ПРО ТРЕНЕРОВ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Алания»
Видно Шалимов не тянет, раз игрок об усилении тренерского штаба заявляет... flushed
Регистрация: 3.05.2015
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