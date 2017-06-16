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Федор Смолов: общаемся с Промесом, он красавец на самом деле

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов рассказал, как воспринял поздравление полузащитника "Спартака" Квинси Промеса со званием лучшего бомбардира сезона в РФПЛ.

"Мы с Промесом знакомы, общаемся. Мне было приятно получить от него поздравление со званием лучшего бомбардира чемпионата. Второй год подряд он тоже хочет стать лучшим бомбардиром, но я рад, что мне вновь удалось забить больше. Красавец на самом деле. Уверен, Квинси абсолютно доволен золотом и готов променять звание лучшего бомбардира на звание чемпиона — как, впрочем, и я", - цитирует Смолова "Чемпионат.сом".
Теги: Промес Смолов
Вчера, 23:36
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