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Геннадий Орлов: защитники применяют к Дзюбе что-то из вольной борьбы, но он терпит

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба с радостью бы поехал со сборной России на Кубок конфедераций.

– Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой? Футболист покинул национальную команду по состоянию здоровья. Сейчас выяснилось, что операции ему не требуется и вскоре он присоединиться к "Зениту".

– Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В "Зените" он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Дзюба Зенит Сборная России
Сегодня, 01:13
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№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 01:38) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: fd65
Одним словом- терпила.....)))))))

Может педрила из запидера?
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 01:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Терпи, ты же мужчина" (с)
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 01:19) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Одним словом- терпила.....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
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