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Арташес Арутюнянц - новый президент "Ростова"

В руководстве "Ростова" произошли изменения.

Президентом клуба назначен Арташес Арутюнянц, член совета директоров АО ФК "Ростов", владелец компании ООО "Южный Капитал", депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

На должность спортивного директора "Ростова" назначен Алексей Рыскин, который уже работал в клубе в селекционном отделе с 2009-го по 2010-й и в 2012-2015 годах.

"Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба.

На данный момент в "Ростове" собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того чтобы была собрана боеспособная команда.

Уважаемые болельщики, сейчас нашей команде очень нужна ваша поддержка. Вы были вместе с нами даже в самые сложные моменты, поэтому мы верим, что вы станете неотъемлемой частью "Ростова" и в следующем сезоне. Уверен, что в будущем у нас все будет хорошо, а трибуны "Олимпа-2" по традиции будут заполняться почти до отказа на каждом домашнем матче", – цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 05:31
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