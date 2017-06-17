Владимир Путин: мы нацелены провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне

Президент России Владимир Путин в преддверии матча-открытия Кубка конфедераций-2017 рассказал, что наша страна нацелена провести турнир на самом высоком уровне.- Рад приветствовать спортсменов, болельщиков, зрителей из разных стран мира и всех наших гостей, кто любит футбол. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает Россия. Позвольте высказать слова благодарности ФИФА, господину Инфантино за приверженность идеалам спорта, за сотрудничество и помощь в подготовке. Турнир станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира-2018.Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять континенты, утверждать ценности фэйр-плея, вдохновлять молодое поколение. Огромное количество людей в России влюблены в футбол. Мы нацелены провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне.Уверен, наши гости узнают гостеприимную, открытую для мира Россию. Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи - прекрасные города со своей историей и жизнью. Надеюсь, что на современных футбольных полях будет идти чистая, справедливая борьба до последних минут. Миллионы людей на планете увидят захватывающие зрелища, искусство мастеров мяча. Желаю успехов и командам, и болельщикам.