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17:47
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (3)
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (3)
13:55
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (11)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (11)
11:30
Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Владимир Путин: мы нацелены провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне
Президент России Владимир Путин в преддверии матча-открытия Кубка конфедераций-2017 рассказал, что наша страна нацелена провести турнир на самом высоком уровне.
- Рад приветствовать спортсменов, болельщиков, зрителей из разных стран мира и всех наших гостей, кто любит футбол. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает Россия. Позвольте высказать слова благодарности ФИФА, господину Инфантино за приверженность идеалам спорта, за сотрудничество и помощь в подготовке. Турнир станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира-2018.
Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять континенты, утверждать ценности фэйр-плея, вдохновлять молодое поколение. Огромное количество людей в России влюблены в футбол. Мы нацелены провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне.
Уверен, наши гости узнают гостеприимную, открытую для мира Россию. Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи - прекрасные города со своей историей и жизнью. Надеюсь, что на современных футбольных полях будет идти чистая, справедливая борьба до последних минут. Миллионы людей на планете увидят захватывающие зрелища, искусство мастеров мяча. Желаю успехов и командам, и болельщикам.
- Рад приветствовать спортсменов, болельщиков, зрителей из разных стран мира и всех наших гостей, кто любит футбол. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает Россия. Позвольте высказать слова благодарности ФИФА, господину Инфантино за приверженность идеалам спорта, за сотрудничество и помощь в подготовке. Турнир станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира-2018.
Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять континенты, утверждать ценности фэйр-плея, вдохновлять молодое поколение. Огромное количество людей в России влюблены в футбол. Мы нацелены провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне.
Уверен, наши гости узнают гостеприимную, открытую для мира Россию. Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи - прекрасные города со своей историей и жизнью. Надеюсь, что на современных футбольных полях будет идти чистая, справедливая борьба до последних минут. Миллионы людей на планете увидят захватывающие зрелища, искусство мастеров мяча. Желаю успехов и командам, и болельщикам.
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