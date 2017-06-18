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Дмитрий Кириченко: сложно составить цельное впечатление об игре новичков

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал о подготовке к новому сезону.

"В первом тайме на поле было много молодых игроков и тех, кто на просмотре. Сложно составить цельное впечатление об их игре, но некоторые из них не дотягивают до уровня премьер-лиги. Этот матч дал нам информацию о том, на кого можно рассчитывать уже сейчас, а на кого рано", - цитирует Кириченко официальный сайт клуба.
Теги: Кириченко
Сегодня, 09:23
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