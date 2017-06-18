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Евгений Гинер: Головину нет смысла переходить в средний иностранный клуб

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитнику красно-синих Александру Головину нет смысла переходить в средний европейский клуб.

"Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних (иностранных) клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?", — цитирует Гинера ТАСС.
Теги: Гинер Головин ЦСКА
Сегодня, 11:04
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17
(6)
№17 Написал: Лидер (Сегодня, 13:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
Мог бы и больше если бы болван Харри Рэднапп не ставил все время деревянного Крауча.

Павлюк и начинал играть только тогда, когда его держат на лавке - и выпускают на 15 минут! Вот тогда он электровеником и носится, а ставишь его в старт - он спит на поле. Потому Харя его и ставил только на замену. Он лентяй! Ну почему его одновременно и в сб(после дубля англичанам!) и в Спартаке(единственный ЦФ в составе, не считая несыграного Вела!) - посадили на лавку? Потому что лентяй спал, не играл! А Харя его так раскачивал.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№16 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:31) #
  • +1
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online

Цитата: Пивовед

Павлюченко скорее от лени ,что ли.. Можно поискать сколько очков и побед принёс именно он один Тотему.. Когда хотел играть.
Так и остался Спящим гигантом...

Я считаю Павлюченко в Тотенхэме поиграл не плохо. Минимум 10 голов за сезон он забивал. Мог бы и больше если бы болван Харри Рэднапп не ставил все время деревянного Крауча.
Регистрация: 27.09.2015
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Цитата: Пивовед
Точно также ты заставил думать Акинфеева, угробив его карьеру своей жадностью.

Ну тогда почему Жирков, Белялетдинов , Павлюченко угробили свою карьеру перейдя в английские клубы, Да и Аршавин недалеко ушел... А Акинфееву с его 2 крестами было большой глупостью ехать за бугор!

За Акинфеевым охотились Бавария и МЮ в 2009 году.
МЮ видел в Акинфееве сменщика ВанДер Саара..
Это было ещё до всех его крестов..

Но жадный Гинер затребовал за Акинфеева 25 миллионов фунтов( 41 миллион долларов) и больше Игорьком никто не интересовался

В итоге в 2013 Акинфеев впервые и произнёс своё- Ехать в Европу, чтоб сидеть там на лавке? Мне и в цска хорошо..

Аршавин же- и это не секрет- не смог стать своим в Арсенале. Доходило до того, что его просто игнорили на поле свои же одноклубники, это такой факт.

Это всё можно найти в сети...

Павлюченко скорее от лени ,что ли.. Можно поискать сколько очков и побед принёс именно он один Тотему.. Когда хотел играть.
Так и остался Спящим гигантом...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P-3
Леннорыч, при всем уважении, но спроси об этом у Караваева.
И где усиление?

А что Караваев натворил? Похвалили в слабеньком чешском чемпионате? Наверное поэтому он краснея промямлил, что и в спартак уже бы пошел....если бы взяли.
Регистрация: 21.03.2010
№13 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:10) #
  • +2
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Болеет за:
«Локомотив»
По-моему, я эти речи слышал еще про Акинфеева.
Не было б лимита, верещал бы наоборот, потому что можно было б выгодно продать и найти качественную замену за адекватные деньги.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№12 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:09) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Точно также ты заставил думать Акинфеева, угробив его карьеру своей жадностью.

Ну тогда почему Жирков, Белялетдинов , Павлюченко угробили свою карьеру перейдя в английские клубы, Да и Аршавин недалеко ушел... А Акинфееву с его 2 крестами было большой глупостью ехать за бугор!
Регистрация: 21.03.2010
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Тупик для головина


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (4)

Первоначально в средний (это по его меркам, а потом если покажет себя, то в супер. А кто ж из супер возьмет его сейчас.
Регистрация: 26.05.2012
№9 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мбапе один сезон отъиграл , И какие имена в очереди и какие суммы.


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№8 Написал: Лидер (Сегодня, 11:36) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да его после двух им засраных матчей в сборной в Енисей неохотно возьмут. Ему БЕЖАТЬ надо, хоть в Рубин хоть в Кельн - он сгниет в ЦКГ - он не развивается там, похоже


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:34) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А ты у Головина самого спроси .


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:20) #
  • -6
  •  (6)

в ростов
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (5)

Средний Европейский клуб на две головы выше наших топ клубов......Они обыгрывали ...и Зенит ...ЦСКА ...Спартак.....думаю Головину нужно ехать чем раньше тем лучше.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Скахочный ***
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (4)

А вот Слуцкий смысл нашёл.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: P-3 Sky (Сегодня, 11:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Леннорыч, при всем уважении, но спроси об этом у Караваева.
И где усиление?


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Новый день разгорится с утра, никогда не вернётся вчера. (с)
Регистрация: 13.09.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Точно также ты заставил думать Акинфеева, угробив его карьеру своей жадностью.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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