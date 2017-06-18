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Сергей Прядкин: хабаровский СКА устранил недостатки со стадионом

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что хабаровский СКА, скорее всего, начнет следующий сезон матчами на своем стадионе.

Ранее сообщалось, что из-за неготовности стадиона имени Ленина хабаровчане могут начать сезон в Химках.

"СКА Хабаровск устранил те недостатки, которые выявила комиссия. Еще дважды туда будут выезжать рабочие группы, но они знают, что надо делать", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
Теги: Прядкин СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:42
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:20) #
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как бщественность хай подняла, так и стадион исправили, а были ли недочеты ваще? бомжьи газы улетучились
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:58) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинская теория заговора растаяла как мороженное в Катаре...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:52) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
в питере вздрогнули и решили чесать голову в поисках повода не лететь в Хабаровск.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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