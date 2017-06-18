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Сергей Прядкин: поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что считает поле на стадионе "Санкт-Петербург" одним из лучших в России.

Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.

"Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России благодаря качественном уходу, оно и сохранится. Надо поддержать ту работу, которую начинал "Зенит", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:24
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:18) #
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Цитата: Хитрый Лис
благодаря тому что его целиком купили в Голландии

кто девушку купил, тот и лучше
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Скажите спасибо тем долбодуям, что дали разрешение на установку временных строений на месте выката выкатного поля. В итоге первый газон и был загублен. Что будет с этим - поглядим.
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России благодаря

благодаря тому что его целиком купили в Голландии
Регистрация: 19.03.2010
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