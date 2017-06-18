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Сергей Прядкин: поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что считает поле на стадионе "Санкт-Петербург" одним из лучших в России.
Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.
"Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России благодаря качественном уходу, оно и сохранится. Надо поддержать ту работу, которую начинал "Зенит", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.
"Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России благодаря качественном уходу, оно и сохранится. Надо поддержать ту работу, которую начинал "Зенит", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
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