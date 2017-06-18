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Виталий Мутко: может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС ответил на вопрос о календаре РФПЛ.

"Пока нет календаря, сейчас только структура календаря, не более того. Идёт работа. Это последний чемпионат перед мировым первенством. Мы должны прибавить, а значит календарь должен быть ясным и понятным. Требуется включение неких разумных решений, вы не можете слетать в условный Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов. К тому же нужно создать комфорт болельщикам, время матчей обсудить. Есть разные системы составления календаря. Пытаюсь в этом разобраться. Нам нужно будет посмотреть, лига здесь гибкая, она раздала клубам, как проект, хотя дискуссия ещё идёт. Нам нужно научиться у Италии, чтобы уже сейчас публиковать календарь. Стабильность календаря должна быть незыблема, нужно прекратить переносы игр. Такой стадион в Санкт-Петербурге надо же заполнять, надо работать над этим. Мне странно видеть 10 декабря в календаре матч. Эти игры должны, наверное, проходить в южной части страны. Мы просто рекомендуем, а так лига сама принимает решение. Мы должны вместе посмотреть, какой уровень интереса к футболу в нашей стране. Может мы действительно, как говорил Леонид Слуцкий, нефутбольная страна?

Взять сборную Чили. Санчес и Видаль могут обыграть любую команду. Чтобы обыграть такую сборную, надо ещё несколько раз с такой командой сыграть. Вчера 84 раза пересмотрел матч России с Новой Зеландией. Взять Джикию, как будто лет пять играет за национальную команду", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Слуцкий
Сегодня, 14:29
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16
(1)
№16 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бурные апплодисменты


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Накачали недочемп баблом, сделали из ногожопов небожителей, с сумасшедшими гонорарами а воз и ныне там...В России футбол должен быть чем то на уровне физической культуры как в Финляндии например, быть игрой в удовольствие без задирания планок и непонятно-ипанутых сверхзарплат... Мутный прав.....Россия стопудово нефутбольная страна)
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
а что зениту уже отказано в участии в квалификации к лч
Регистрация: 26.09.2015
№13 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:05) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Придурок и самый натуральный и травкой балуются
Регистрация: 18.03.2012
№12 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:40) #
  • +4
  •  (6)
online

Так ты же ее довел до такого состояния!
Регистрация: 20.03.2017
№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:32) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Глава правительства видно только с 80го раза вникает в суть дела(если такого зама имеет),а вот замы только с 84го врубаются .. кризис с мозгами нынче..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:07) #
  • +4
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Болеет за:
«Локомотив»
В чем проблемы то, для двух команд в ЛЧ (если ЦСКА пробьется туда) перенести матчи с Хабаровском на следущий год, для команд в ЛЕ сдвигать на пнд.
Про 84 раза уаще не понял, нужно или не пить, или интервью не давать под синькой.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: debil (Сегодня, 15:05) #
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Ну дурак ну дурак что мы хотим все одного мнения 84 раза дурак мнение одно как у вас .деятель и другие ты что не видел до вчерашнего дня кто у тебя в зам. Чем занимаетесь выгнать так нет людей ну если только Шойгу перебросить на укрепление футбола .
Регистрация: 30.06.2016
№8 Написал: interested (Сегодня, 15:05) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Когда уже этому придурку найдут достойную замену!? angry
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 14:59) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Лидер
84*1,5 часа=126 часов. В сутках - 24 часа. Блиать... smile В Питере все грибы жрут?

Да он на увеличенной скорости смотрит smile
Регистрация: 26.03.2009
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:57) #
  • +2
  •  (2)

Даже до Мутка дошло, что дерби 10 декабря - это вершина глупости.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А может действительно , как говорил Слуцкий, он - говно? И ты, Педалик, тоже smile

Цитата: Кепончег УЕФА
Вчера 84 раза пересмотрел матч России с Новой Зеландией.

84*1,5 часа=126 часов. В сутках - 24 часа. Блиать... smile В Питере все грибы жрут?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 14:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Так говорил Заратустра... (с)


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№3 Написал: american boy (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (1)
online

Кепончег УЕФА, тоже нихрена не понял((
Регистрация: 15.09.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера 84 раза пересмотрел матч России с Новой Зеландией.

я слышал, для наркоманов это нормально - вдул, включил телевизор, и смотришь все подряд, хихикая до слез...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:34) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
сборную Чили. Санчес и Видаль могут обыграть любую команду. Чтобы обыграть такую сборную, надо ещё несколько раз с такой командой сыграть. Вчера 84 раза пересмотрел матч России с Новой Зеландией. Взять Джикию, как будто лет пять играет за национальную команду", - цитирует Мутко

Что за поток сознания? похоже он из Ульяновска вещает


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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