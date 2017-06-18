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Миодраг Божович возглавил тульский "Арсенал"

Бывший главный тренер "Ростова" и "Локомотива" Миодраг Божович возглавил "Арсенал", сообщает официальный сайт тульского клуба.

48-летний специалист уже приступил к работе с туляками. Предыдущим наставником "канониров" был Сергей Кирьяков.
Теги: Божович Арсенал Тула
Сегодня, 16:41
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№1 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Тренер , что надо ! Мы с ним кубок взяли .
Регистрация: 28.05.2017
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