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Максим Тишкин стал игроком "СКА-Хабаровска"

Защитник Максим Тишкин перешел в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист приступил к тренировкам на сборе дальневосточной команды в подмосковном Кратово.

Тишкин — уроженец Мордовии, за время профессиональной карьеры он сменил пять клубов, поиграв во всех трёх профессиональных дивизионах российского футбола.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:20
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