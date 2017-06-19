Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Тарханов: Билоног обладает хорошими качествами, но с ним надо работать

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу над "Челябинском" (3:2) в контрольном матче.

"Есть футболисты, которые мне понравились. Есть те, кто не очень понравился. Мне понравилась наша молодежь, которая вышла во втором тайме. К примеру, Киселев, Артеменко. Достаточно интересно играли. По игрокам, которые находятся на просмотре, сделал определенные выводы. Но пока о них говорить не буду.

Мы хорошо провели первый тайм. Вели 2:0. Во втором тайме, когда сделали замены, игра чуть-чуть разладилась. Нам забили дважды. Но потом мы имели достаточно моментов. Только Ставпец имел четыре выхода один на один с вратарем. Билоног мог три забить. Но потом все же заработали пенальти и забили. С Билоногом надо поработать. У него есть хорошие качества. Скорость у него хорошая, сильный парень. Но пока я не увидел тонкости в игре. Будем еще смотреть", - цитирует Тарханова официальный сайт "шмелей".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 00:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.