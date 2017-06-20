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"Сочи" может сменить собственника, но продолжит выступления в ПФЛ
"Сочи" может сменить собственника, но продолжит выступления в Профессиональной футбольной лиге, сообщил замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.
"Я думаю, он будет сохранен как клуб "Сочи" под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас что-то сказать", - цитирует Юрченко ТАСС.
По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.
"Я думаю, он будет сохранен как клуб "Сочи" под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас что-то сказать", - цитирует Юрченко ТАСС.
По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.
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