Опрос:

Новости партнеров

Константин Базелюк на правах аренды перешел в "Анжи"

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды перешел в "Анжи", сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист будет выступать за дагестанский клуб до окончания сезона-2017/18.
Сегодня, 19:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.