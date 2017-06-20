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Александр Точилин: поступок "Спартака" по отношению к Зобнину заслуживает уважения
Главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Александр Точилин поделился мнением о продлении "Спартаком" контракта с полузащитником Романом Зобниным.
"После продления контракта именно в плане эмоционального фона Роману будет проще готовиться — Зобнин не будет бояться относительно завтрашнего дня, ему не придется форсировать возвращение на поле. Так что поступок "Спартака" заслуживает уважения — мне кажется, так и должны клубы поступать. Плюс не будем забывать, что игрок он молодой, у него вся карьера еще впереди, а значит, сотрудничество сторон может действительно стать долгосрочным", - цитирует Точилина "Газета.ру".
"После продления контракта именно в плане эмоционального фона Роману будет проще готовиться — Зобнин не будет бояться относительно завтрашнего дня, ему не придется форсировать возвращение на поле. Так что поступок "Спартака" заслуживает уважения — мне кажется, так и должны клубы поступать. Плюс не будем забывать, что игрок он молодой, у него вся карьера еще впереди, а значит, сотрудничество сторон может действительно стать долгосрочным", - цитирует Точилина "Газета.ру".
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