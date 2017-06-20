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СМИ: "Зенит" договорился о трансфере Александра Ерохина

"Зенит" договорился с "Ростовом" о переходе полузащитника ростовчан и сборной России Александра Ерохина, информирует "Чемпионат.сом".

Ерохин перешёл в "Ростов" из "Урала" в 2016 году.

В минувшем сезоне Александр принял участие в 38 матчах за "Ростов" во всех турнирах и забил пять голов.
Теги: Ерохин Ростов Трансферы Зенит
Сегодня, 20:42
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27
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№27 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:50) #
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Ростов растаскивают.. Всё, учитывая скорое ужесточение лимита..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СМЕРШ
satisfied это как с полозом ??? Манчини наверно уже думает : "Мля, куда я попал? Костя, кто эти люди?" satisfied

"...а я е6у чтоле?"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Цитата: KOZbIPb
приют игроков среднего класса

Ты ещё не понял, что весь наш футбол - приют детей воров чиновьечего класса ?

А че тебя минусуют то? Что за ватная ерунда тут творится


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№24 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:36) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
В принципе, первый нормальный трансфер, если о русскопаспортных футболистах. Еще Подберезкина можно - оба наиболее перспективные игроки.
Про первый "нормальный" трансфер, если это шутка, то более менее..., но если это глубокие познания "мастерства" этих игроков, то...! Быстрее утка, не верится, что руководство снизошло до футболистов такого невысокого уровня, как какой-то Ерохин, Полоз, тем более, игроков такого уровня с нужным паспортом и так в команде хватает.
Регистрация: 13.11.2009
№23 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:36) #
  • -3
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ерохин полоз хотел их в спартаке видеть
Регистрация: 19.06.2017
№22 Написал: петя365 (Сегодня, 21:24) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: KOZbIPb
приют игроков среднего класса

Ты ещё не понял, что весь наш футбол - приют детей воров чиновьечего класса ?
Регистрация: 7.05.2017
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:20) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:20) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
persevere Накуя? Не клуб, а приют игроков среднего класса ((((
Регистрация: 22.08.2007
№19 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:19) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Kolpino2,
и вперед к своим истокам в 1 дивизион)
Регистрация: 13.05.2017
№18 Написал: петя365 (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Kolpino2
Еще Подберезкина можно

Это он в Электронике бегал ? )))))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: fsamat97 (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
неужели люди не учатся на чужих ошибках, уже столько игроков перешли в Зенит и сели на банку
Регистрация: 9.10.2016
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (9)

В принципе, первый нормальный трансфер, если о русскопаспортных футболистах. Еще Подберезкина можно - оба наиболее перспективные игроки.
Регистрация: 12.11.2007
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:11) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NoRotten
Конкуренты у вас только шавки из тошно - они вам уступят

Блеать!)) Первый раз вижу, чтобы св.инья лаяла... smile
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (8)

сразу бы весь шестиместный кагал из Ростова забрали,вот по одному теперь будут подписывать,даже тут ума не хватает грамотно все сделать
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: петя365 (Сегодня, 21:09) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Volodia379
Новосельцев плотно сидит на лавке

Он в Рубин едетт- его шахидская бородка уже доросла до пупка Бердыева
Регистрация: 7.05.2017
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (8)

Эх, хорошо Манчини в Зине жить,
Эх, хорошо с Сарсанией дружить!

Еще одного большого человека берут. Просто ДзюбЕр.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№11 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:08) #
  • -2
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Опять за 8 миллионов рублей? smile
Регистрация: 26.03.2009
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (8)
online

Вроде один из Ростова Новосельцев плотно сидит на лавке это ему ни о чем не говорит? А ведь тоже в сборной был! satisfied
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Повезло ему,скоро возьмет лч joy
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реально Черчесову агенты платят,чтобы потом этот шлак бомжам впарить,типо игроки сборной))))))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:56) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит продолжает басню Крылова - Лебедь, щука и рак...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
В нём пугает некоторая инфантильность, а так игрок хороший.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (9)
online

бомба
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
satisfied это как с полозом ??? Манчини наверно уже думает : "Мля, куда я попал? Костя, кто эти люди?" satisfied

Это база сборной России)))))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:46) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
satisfied это как с полозом ??? Манчини наверно уже думает : "Мля, куда я попал? Костя, кто эти люди?" satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 20:46) #
  • -3
  •  (11)
online

Ерохин - это сильно
Надо ишо Полупанова купить и Зелепукина
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: vit (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
мощная куйня у бомжей собирается... манчини точно им танцЫ преподавать будет...,


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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