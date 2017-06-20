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Агент: интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России

Интерес к российскому защитнику пражской "Спарты" Вячеславу Караваеву есть как из Европы, так и из России, сообщил представитель футболиста Иван Бакулин.

"Интерес к Караваеву есть и из Европы, и из России. Говорить, насколько он серьезен, пока рано. Переговоры - вещь такая, они идут всегда. Руководство "Спарты" хотело бы сохранить Славу: он вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, партнеры признали его лучшим игроком команды в сезоне. К тому же у них сейчас новый тренер, работавший в миланском "Интере". Но если поступит предложение, которое устроит всех, конечно, "Спарта" продаст игрока", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 21:12) #
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Албания ?
Экзотика, Европа
Но в России тоже интересно )))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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