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Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве"
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может стать игроком "Локомотива", сообщает "Чемпионат.сом".
Кирилл Набабкин перешёл в ЦСКА из "Москвы" в 2010 году. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА, в пяти из которых сыграл в основе, и не отметился результативными действиями.
Кирилл Набабкин перешёл в ЦСКА из "Москвы" в 2010 году. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА, в пяти из которых сыграл в основе, и не отметился результативными действиями.
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