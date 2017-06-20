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Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может стать игроком "Локомотива", сообщает "Чемпионат.сом".

Кирилл Набабкин перешёл в ЦСКА из "Москвы" в 2010 году. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА, в пяти из которых сыграл в основе, и не отметился результативными действиями.
Теги: Набабкин Локомотив ЦСКА Трансферы
Сегодня, 21:11
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(1)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем, у нас уже есть одно дерево на лавке, талисман Борис.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
нах надо! вечно молодой... лучше бы Караваева взяли.
Регистрация: 9.11.2011
№3 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пусть идет с Богом!
Регистрация: 30.10.2011
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
с доплатой или как подарок? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:16) #
  • -3
  •  (7)
online

Это хорошая новость. дрезина всё равно ни на что не претендует.
Регистрация: 7.05.2017
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