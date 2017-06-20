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Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз

Главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Александр Точилин прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза в "Зенит".

"Честно говоря, не могу понять, для чего сине-бело-голубые берут Полоза — у них, мне кажется, и так в избытке нападающих. Понятно, что Дмитрий является игроком сборной России и потенциально может стать усилением, но в таком случае питерцам придется от кого-то избавляться – все же там и Артем Дзюба есть, и Александр Кокорин", - цитирует Точилина "Газета.ру".
Теги: Точилин Полоз Зенит
Сегодня, 21:34
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№7 Написал: interested (Сегодня, 21:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кокорин - пустое место, а Дзюба что-то часто хромать стал на одно колено да и со спиной у него проблемы.
Регистрация: 18.10.2013
№6 Написал: петя365 (Сегодня, 21:56) #
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Цитата: Trucha
вместо Кокорина надо брать)

Но Кокорина даже отчим не берёт за бесплатно - и куда его ?
На консервы Дюкову с Митрофановым?
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
по сути у нас один нападающий Дзюба, Кокорин вечно подающий надежды, Джорджевич мне кажется в этом сезоне в аренду уедет, Полоз лишним не будет вопрос заиграет ли он у нас?
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: vermis_64
Пущай будет. Запас карман не тянет.


или как говорят в Закавказье -- лишний куй - в жопе не помеха...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пущай будет. Запас карман не тянет.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если уж на то пошло,то вместо Кокорина надо брать)
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
не знал что 2 нападающих в команде это избыток.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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