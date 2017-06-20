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Александр Точилин: не понимаю, зачем "Зениту" Полоз
Главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Александр Точилин прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза в "Зенит".
"Честно говоря, не могу понять, для чего сине-бело-голубые берут Полоза — у них, мне кажется, и так в избытке нападающих. Понятно, что Дмитрий является игроком сборной России и потенциально может стать усилением, но в таком случае питерцам придется от кого-то избавляться – все же там и Артем Дзюба есть, и Александр Кокорин", - цитирует Точилина "Газета.ру".
"Честно говоря, не могу понять, для чего сине-бело-голубые берут Полоза — у них, мне кажется, и так в избытке нападающих. Понятно, что Дмитрий является игроком сборной России и потенциально может стать усилением, но в таком случае питерцам придется от кого-то избавляться – все же там и Артем Дзюба есть, и Александр Кокорин", - цитирует Точилина "Газета.ру".
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