Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: "СКА-Хабаровск" должен подготовить стадион к началу нового сезона

"СКА-Хабаровск" должен успеть подготовить свой стадион к новому сезону РФПЛ, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Я слежу за готовностью арены в Хабаровске. Если есть концепция развития клуба, то надо понимать и принимать новые требования. Мы сейчас оказываем Хабаровску поддержку, чтобы заменить там газон, освещение. А у нас на авось все хотят. Важно, чтобы все были честны. К началу сезона они должны успеть подготовить стадион", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко СКА-Хабаровск
Вчера, 22:10
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.