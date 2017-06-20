Опрос:

Новости партнеров

"Локомотив" намерен выкупить у "Рубина" Соломона Кверквелию

"Локомотив" и "Рубин" ведут переговоры о трансфере защитника Соломона Кверквелии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок, имеющий действующий контракт с казанцами, весеннюю часть минувшего сезона провел в аренде в столичном клубе, и "железнодорожники" хотели бы продолжить сотрудничество. Сам футболист при достижении клубами договоренности готов к переезду в Москву.
Теги: Кверквелия Локомотив Рубин Трансферы
Вчера, 22:39
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 22:54) #
  • -1
  •  (1)
online

Думаю , Курбан Бекиевич будет против этого трансфера..... И ОН ОСТАНЕТСЯ В РУБИНЕ.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.