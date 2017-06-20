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Вячеслав Караваев: на слухи не обращаю особого внимания

Защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев рассказал, как воспринял информацию итальянских СМИ об интересе со стороны "Лацио".

"На слухи не обращаю особого внимания. Готовлюсь к предсезонке со сборной, а там посмотрим, что будет. Самый нелепый слух о себе, о котором доводилось узнать? Пока таких нет. Не припомню, чтобы "Реал" мной интересовался. Как воспринял слух про "Лацио"? Конечно, удивился. Хотя, с другой стороны, удивляться нечему, у таких клубов, как "Лацио" или "Рома", всегда много футболистов на карандаше. Это просто слух, не больше", - цитирует Караваева "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:12
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