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Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей

Полузащитник "Динамо" Самба Соу прокомментировал свой переход в московский клуб.

- Самба, поздравляем с подписанием контракта с "Динамо"! Доводилось ли прежде что-то слышать о клубе и российском футболе?

- Да, я слышал про "Динамо". Это великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев. Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.

- На какой позиции ты выступаешь? Какие у тебя сильные стороны?

- Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны.

- Переезд в Россию - новый вызов для тебя?

- Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо"достичь поставленных целей.

- Кстати, о целях. С какими ты идешь в "Динамо"?

- Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что "Динамо" - великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Вчера, 23:30
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