Самба Соу: отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей

Полузащитник "Динамо" Самба Соу прокомментировал свой переход в московский клуб.- Да, я слышал про "Динамо". Это великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев. Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.- Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны.- Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо"достичь поставленных целей.- Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что "Динамо" - великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель.