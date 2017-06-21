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Анатолий Бышовец: работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал, как относится к тому, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский клуб "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе.

"В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16-20 тренеров найдётся человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига — что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почётно?", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
Теги: Бышовец Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 05:53
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№9 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 09:01) #
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online

Работа никому не делает чести...
Регистрация: 1.02.2012
№8 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 08:59) #
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Конечно, по мнению Бышовца тренеру лучше пи.деть где-нить на телевидении как "эксперту" ,чем тренировать футбольный клуб...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№7 Написал: safonas (Сегодня, 08:58) #
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Леня по крайней мере пытается, есть отличные шансы через сезон выйти в вышку, а Бышовец сидит на попе ровно и только вью дает


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:31) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
а я не согласен со всеми,как раз если пельмень выведет команду в АПЛ,это будет и результат и показатель мастерства,ну а там,как говориться как карта ляжет
Регистрация: 21.07.2011
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 07:40) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше сидеть на тренерской лавке, чем на лавке во дворе играя в домино. Посмотрим что у него получится. Успехов ему.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 07:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фёдорович правильно сказал!!! Понятно,что Лёня хотел в высшее общество, но его просто отбрили, а вернуться с пустыми руками это шляпа! Даже в сравнении с цска, халл это совсем не торт, думаю цска их в любом своём состоянии должны уделывать! так какой это вызов и прогресс? Как мотиватор, Слуцкий вялый и бесхребетный, а что нового он сможет принести англитосам, это большой вопрос ???
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 06:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
А у нас всю жизнь перед западными "пресмыкались". Самое смешное - в хвост и гриву их драли, но все время при этом заискивали, особенно после правления Петра... Удивительно.
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 06:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то евреи не поделили.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 06:10) #
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да уж ....ну он нашел то что искал....его здесь не поняли...
Регистрация: 26.04.2017
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