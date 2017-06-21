Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" предложил "Роме" € 30 млн за Маноласа

Агент защитника "Ромы" Костаса Маноласа провел беседу со спортивным директором римского клуба Мончи по поводу предложение "Зенита.

Сумма сделки оценивается в размере € 30 млн.

Об этом информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теги: Манолас Рома Зенит Трансферы
Сегодня, 05:55
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
На трансфермаркете он 30 стоит, значит дешевле чем за 50 не отдадут
Регистрация: 5.09.2012
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Опять зенит на лигу чемпионов нацелился)))

они только на Костаса Барбарусеса из Новой Зеландии могут нацелится.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 08:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Опять зенит на лигу чемпионов нацелился)))
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: valerman40
Заманолили вы уже бомжары. Кроме Полоза и Ерохина не видать вам никого. В крайнем случае если будет трудно возьмете Данни в аренду.

Свиненок ты в википидии написал что Манолас уже игрок Зенита?если нет то кажется ссать скоро кипятком будете если это действительно правда..

википедию не трожь. это для тебя непознанная вещь.
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 08:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Заманолили вы уже бомжары. Кроме Полоза и Ерохина не видать вам никого. В крайнем случае если будет трудно возьмете Данни в аренду.

Свиненок ты в википидии написал что Манолас уже игрок Зенита?если нет то кажется ссать скоро кипятком будете если это действительно правда..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заманолили вы уже бомжары. Кроме Полоза и Ерохина не видать вам никого. В крайнем случае если будет трудно возьмете Данни в аренду.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 08:41) #
  • 0
  •  (0)

Это топовый защ.
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Как-то много для защитника


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 07:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
как вы надоели уже с этим Маноласом triumph
Регистрация: 10.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.