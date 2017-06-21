"Зенит" предложил "Роме" € 30 млн за Маноласа

Агент защитника "Ромы" Костаса Маноласа провел беседу со спортивным директором римского клуба Мончи по поводу предложение "Зенита.Сумма сделки оценивается в размере € 30 млн.Об этом информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.