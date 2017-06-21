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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
"Локомотив" рассматривает четырёх защитников на случай ухода Кверквелии
"Локомотив" рассматривает четырёх защитников, если не сможет подписать контракт с Соломоном Кверквелией, который выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Чемпионат.сом".
"Железнодорожникам" интересен защитник "АЗ Алкмар" Маттиас Юханссон, игрок обороны "Алавеса" Кико Фемения, Жонатан Ривьерес ("Метц") и Рейндли Мартина ("Саутгемптон").
Арендное соглашение 25-летнего Соломона Кверквелии истекает 30 июня этого года, после чего игрок должен вернуться в "Рубин". Договор с казанцами действует до лета 2019 года.
"Железнодорожникам" интересен защитник "АЗ Алкмар" Маттиас Юханссон, игрок обороны "Алавеса" Кико Фемения, Жонатан Ривьерес ("Метц") и Рейндли Мартина ("Саутгемптон").
Арендное соглашение 25-летнего Соломона Кверквелии истекает 30 июня этого года, после чего игрок должен вернуться в "Рубин". Договор с казанцами действует до лета 2019 года.
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