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"Локомотив" рассматривает четырёх защитников на случай ухода Кверквелии

"Локомотив" рассматривает четырёх защитников, если не сможет подписать контракт с Соломоном Кверквелией, который выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Чемпионат.сом".

"Железнодорожникам" интересен защитник "АЗ Алкмар" Маттиас Юханссон, игрок обороны "Алавеса" Кико Фемения, Жонатан Ривьерес ("Метц") и Рейндли Мартина ("Саутгемптон").

Арендное соглашение 25-летнего Соломона Кверквелии истекает 30 июня этого года, после чего игрок должен вернуться в "Рубин". Договор с казанцами действует до лета 2019 года.
Теги: Локомотив Кверквелия
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
блин, ну для чего тогда академия?все эти игроки ...ну вряд ли прямо уровнем Чорлуки.тогда к чему (не)паспортное место занимать?


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Регистрация: 27.12.2010
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