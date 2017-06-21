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Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал товарищеский матч с софийским ЦСКА (1:2) и тренировках в Австрии.
— Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это такая приятная усталость.
— Вы единственный, кто провел игру целиком. Почему так?
— Когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это "Зенит".
— Как вам в роли капитана?
— Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан.
ФК "Зенит"
— Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это такая приятная усталость.
— Вы единственный, кто провел игру целиком. Почему так?
— Когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это "Зенит".
— Как вам в роли капитана?
— Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан.
ФК "Зенит"
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