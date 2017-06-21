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Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал товарищеский матч с софийским ЦСКА (1:2) и тренировках в Австрии.

— Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это такая приятная усталость.

— Вы единственный, кто провел игру целиком. Почему так?

— Когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это "Зенит".

— Как вам в роли капитана?

— Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан.

ФК "Зенит"
Теги: Молло Зенит
Вчера, 22:40
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(1)
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну да, ну да. Вы усталые, а они - свеженькие! Видимо София там, на своих сборах, баклуши бьет?.. ну и децибел...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:12) #
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  •  (6)

всегда так выкладывайся, как сегодня)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ты не пи.зди, а выкладывайся. Может реально из тебя что-то получится. А пока не особо впечатлил. Ну, кроме свиней, гладиаторов, которые дро.чат на твоё фото в кровати.
Регистрация: 28.01.2016
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 22:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Давай, 200% так 200...у нас мелкие были, французов имели на Stade de France как надо...потом обспартакались, в Москве живут, но это ведь потом, потом многие родства не помнят... smile м..
Регистрация: 15.12.2013
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